Bando rouba hipermercado na zona norte de SP Três homens fizeram um arrastão no Carrefour Limão, localizado na Avenida Otaviano Alves de Lima, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na madrugada deste domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles roubaram dinheiro de caixas eletrônicos, celulares e mercadorias do estabelecimento.