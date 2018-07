Bando tatuava lágrimas para indicar homicídios Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Brigada Militar prendeu nesta terça-feira 17 integrantes de uma quadrilha de traficantes que atuava em bairros da zona sul de Porto Alegre e em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul. A investigação detectou que alguns integrantes do bando costumavam tatuar uma lágrima no rosto para cada assassinato que cometiam. As marcas eram usadas pela facção para intimidar os desafetos e a comunidade em geral.