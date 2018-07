Bando tenta explodir caixas eletrônicos em Mombuca

Os assaltantes tentaram explodir dois caixas eletrônicos na única agência do Bradesco, no centro da cidade, por volta da 1h30. Policiais militares chegaram e foram recebidos a tiros. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas calibre 9mm.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, em Capivari, depois de trocarem tiros com os criminosos na frente do banco, houve perseguição e uma novo tiroteio com parte dos assaltantes que estavam em um Fiat Strada. A perícia localizou no banco 34 cápsulas de cartucho de fuzil disparadas pelos assaltantes.

Pelo menos quatro criminosos participaram da tentativa de assalto, segundo a PM, mas outros podem ter dado cobertura ao grupo, em outros veículos. Eles estavam encapuzados e um deles saiu ferido, segundo a Polícia Civil. Os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro do banco.

Em dezembro do ano passado, a mesma agência foi alvo de criminosos que explodiram os caixas eletrônicos e, na fuga, atiraram em uma base e um carro da PM.