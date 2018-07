Bando tenta levar caixa eletrônico do Clube Sírio Seis homens foram presos em flagrante ao tentar arrombar caixas eletrônicos do Clube Sírio-Libanês, localizado na Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, por volta das 4 horas de ontem. O grupo confessou o crime assim que foi preso. Funcionários foram abordados pelos homens, que invadiram o clube e roubaram quatro celulares. O bando estava armado. Minutos depois, eles tentaram arrombar os caixas com maçaricos, mas o alarme disparou.