Bandos estouram caixas eletrônicos no interior de SP

Uma parte do bando atacou a tiros a base da Polícia Militar. Uma viatura e as paredes do prédio foram atingidas pelos disparos, mas ninguém se feriu. Três carros usados pelos bandidos na fuga foram abandonados num acesso da rodovia Marechal Rondon, por onde possivelmente os criminosos escaparam. Um cerco foi montado, mas ninguém foi preso.

Em São Miguel Arcanjo, de 31.492 habitantes no sudoeste do Estado, os bandidos invadiram uma agência, explodiram os caixas eletrônicos e fugiram. Explosivos não detonados ficaram espalhados pelo chão e foi preciso requisitar uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM. Nos dois casos, os valores roubados não foram divulgados. De janeiro ao final de junho deste ano, foram registrados 119 roubos a bancos no Estado - 60 deles no interior. Os ataques ocorreram principalmente em pequenas cidades, onde há menos policiamento.