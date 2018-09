Bangladesh afirma que criança se recuperou de gripe aviária Bangladesh afirmou nesta quinta-feira que a criança infectada com o vírus da gripe aviária, primeiro caso da doença em humanos relatado no país, se recuperou. "A criança foi infectada pelo vírus H5N1, mas, depois do tratamento, se recuperou e hoje está bem", afirmou Mahmudur Rahman, diretor do Instituto de Epidemiologia, Pesquisa e Controle e de Doenças, à Reuters. Ele disse que o caso foi detectado recentemente, em um check-up de rotina, mas não deu maiores detalhes. A gripe aviária foi descoberta pela primeira vez em Bangladesh em março do ano passado e desde então as autoridades já contabilizarm cerca de 2 milhões de galinhas contaminadas, além de terem destruído mais de 2 milhões de ovos, uma ameaça ao crescente setor de aves no país empobrecido. (Reportagem de Nizam Ahmed e Masud Karim)