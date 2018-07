Banheiro de estação espacial quebra e é interditado

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, informou que o principal banheiro da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) quebrou neste domingo. Atualmente, a estação abriga o número recorde de 13 astronautas.

Segundo a agência, os astronautas foram orientados a colocar um aviso com palavra "quebrado" no banheiro até que ele possa ser consertado.

Enquanto isso, os tripulantes estão usando um banheiro secundário que fica na parte russa da estação espacial.

Já os sete astronautas do ônibus espacial Endeavour, que foi lançado na semana passada, foram orientados a usar apenas o banheiro da nave.

Se o banheiro não puder ser consertado em breve, segundo a Nasa, os astronautas serão obrigados a usar sacos coletores para sua higiene pessoal.

"Ainda não sabemos a extensão do problema", afirmou a repórteres o diretor de voo Brian Smith. Ele, no entanto, afirmou esperar que o conserto do banheiro "não seja um problema" por enquanto.

O banheiro principal da ISS foi construído com um investimento de milhões de dólares do governo russo e instalado no ano passado na parte americana da ISS.

Em 2008, o banheiro da estação espacial já havia ficado quebrado por duas semanas, até que o ônibus espacial Discovery transportou uma bomba para o espaço para desentupi-lo.

Apesar dos problemas domésticos, os astronautas trabalharam neste domingo no transporte de peças da Endeavour para a ISS. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.