Banhistas e e ondas 'dançam' em série de fotos submarinas

Sob as ondas do mar

Um fotógrafo australiano especializado em fazer imagens de surfistas e mergulhadores retratou pessoas comuns nadando embaixo de ondas.

Recentemente, Mark Tipple havia fotografado surfistas caindo de suas pranchas. As fotografias eram tiradas debaixo das ondas, capturando o momento em que o surfista mergulhava no mar. Na nova série de fotos, Tipple registrou banhistas mergulhando sob as ondas.

"Nas fotos anteriores, eu estava mais sob a influência do surfe. Quando eu comecei [o trabalho], eu estava a procura de um lado diferente do surfe que não estava sendo visto antes, mas agora o meu foco são nadadores, já que para mim é mais interessante ver as pessoas embaixo d'água sem as pranchas de surfe", disse Tipple à BBC Brasil.

Tanto as imagens dos nadadores quanto as dos surfistas fazem parte de um projeto batizado de .