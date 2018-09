Banhistas seguem desaparecidos no mar do Guarujá O Corpo de Bombeiros suspendeu às 19h deste domingo, 2, as buscas por dois banhistas que desapareceram no mar do Guarujá, no litoral de São Paulo. Um rapaz de 27 anos, morador de Bragança Paulista, sumiu na Praia da Enseada, no fim da noite de sexta-feira, 31. O segundo jovem, de 19 anos, de Jundiaí, afogou-se na manhã de sábado, 1º, ao ser arrastado por uma correnteza na Praia de Pitangueiras, situada ao lado direito da Enseada. Os dois estavam na cidade na companhia de amigos. Os bombeiros pretendem retomar as buscas no início da manhã de segunda-feira, 3.