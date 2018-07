Banho de macacos da neve vira atração turística no Japão

A pequena cidade de Yamanouchi, na província de Nagano, no Japão, virou atração turística por abrigar águas termais que atraem os chamados "macacos da neve". A temperatura próxima de zero grau Celsius na região faz com que os animais tomem banho em bandos nas águas quentes do parque Jigokudani. Para chegar até o local, os turistas precisam de um carro equipado, próprio para a neve. O que mais atrai os turistas que visitam a região é a quantidade de macacos - cerca de 200 - e também a expressão de relaxamento destes quando se banham na água quente. O "spa" em Jogokudani é exclusivo destes "macacos da neve", como são chamados pelos japoneses. A cidade de Yamanouchi, na região central do país, sempre foi conhecida pelas águas termais e estações de esqui. No entanto, desde as Olimpíadas de Inverno de Nagano, em 1998, os macacos também viraram atração turística de inverno obrigatória na região. A temporada para ver de perto estes mamíferos nas águas termais começa no próximo dia 23 de dezembro e vai até 22 de março. Cada viagem comporta apenas nove turistas e a fila de espera é grande. O "spa" dos macacos atrai cerca de 100 mil turistas todos os anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.