Banho de sol é liberado para suspeitos do caso Eliza O goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e outros cinco suspeitos de participação no sumiço da ex-modelo Eliza Samudio terão, a partir de segunda-feira, direito a duas horas de banho de sol diários na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (Seds), os horários para receber o beneficio serão alternados e os seis detidos não irão se cruzar.