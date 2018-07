Banhos para estar

Espaço para os cuidados com higiene, o banheiro pode ser também um lugar para relaxar. Tirando partido de cores, materiais e iluminação adequados para o espaço disponível, ele ganha em conforto e em beleza. Foi o que aconteceu no banheiro projetado pela arquiteta Bia Prado para um casal de São Paulo.

Seguindo a ideia que norteou o projeto de toda a residência, ela buscou levar para o banheiro um pouco da agradável área externa, criando um jardim com espelho d’água, sem cobertura e com uma grande abertura lateral, onde três fontes estão sempre funcionando. O barulho de cascata ajuda a criar o clima para um bom banho na banheira que divide a área molhada.

"Fiz banheiros independentes, como o casal queria. A parede com uma bancada de cada lado serve de divisória entre o espaço de um e de outro. Mas criei um ponto de encontro no banho", conta Bia. Como o ambiente era amplo e bem iluminado, a arquiteta pode trocar os revestimentos mais claros pelo Limestone cinza, usado no piso, nas bancadas e na paredes. Como contraponto, o branco das cubas e da banheira e o roxo do jardim de inverno. "O Limestone nessa cor é bem parecido com o cimento, e dá um ar rústico e, ao mesmo tempo, atual ao espaço."

Branco tradicional. Mais clássico, o grande banheiro todo branco criado pela arquiteta Fernanda Marques para uma mulher que gosta de se maquiar passa a sensação de ser ainda maior por causa do jogo de espelhos da bancada e das portas dos armários. "Como a moradora recebe profissionais de beleza em casa, o banheiro é meio que um camarim", diz Fernanda. Integrado ao closet, o banheiro, revestido com mármore, tem áreas independentes, com portas de vidro leitoso, para chuveiro e vaso sanitário. À vista de quem entra só estão mesmo a grande bancada de maquiagem e a banheira. "Além de nobre, o mármore branco é de fácil manutenção, está sempre com cara de novo. Sem contar que as cores claras ampliam visualmente o espaço", afirma.

Em vez de banheira, os clientes de Beatriz Azpiri optaram por um ofurô, para banhos de imersão quentinhos. E, também por opção dos moradores, uma cortina de plástico substituiu o box de vidro. "Eles não queriam nada que dividisse o ambiente e isso acabou fazendo com o banheiro parecesse maior do que realmente é", diz a arquiteta. Para criar unidade na área molhada, ela usou as mesmas pastilhas vermelhas da parede oposta no piso do ofurô e do chuveiro.

Combinação semelhante, de mármore e pastilhas de vidro, aparece no espaço projetado por Jóia Bergamo. "O banheiro do apartamento foi entregue todo branco pela construtora. Então, fiz uma borda com pastilhas pretas na parede e quadrados, com o mesmo material, no piso. Ficou tão diferente do que era que os vizinhos queriam fazer a mesma coisa", conta a arquiteta. "Com uma intervenção pequena, conseguimos criar um grande impacto no espaço. Aqui, de fato, o detalhe fez a diferença."