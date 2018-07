Banidos do Mundial, fones da Beats são moda entre jogadores

Banido do campo pela Fifa por razões de licenciamento, os headphones da Beats são os preferidos de muitos dos principais jogadores do mundo, fazendo da Copa uma enorme campanha publicitária extraoficial para a companhia adquirida pela Apple no mês passado.

Os fones coloridos criados pelo rapper Dr. Dre tornaram-se um acessório onipresente no futebol.

Neymar usava os fones quando saía do ônibus no estádio Castelão, em Fortaleza, para o último treino na terça-feira, véspera do jogo do Brasil contra o México.

Suarez tinha os fones em volta do pescoço enquanto brincava com colegas do time uruguaio durante um intervalo de um treino recente.

Mas o acordo de licenciamento da Fifa com a concorrente Sony significa que os jogadores devem retirá-los quando estiverem em estádios da Copa do Mundo para partidas oficiais e eventos com a imprensa.

Especialistas de marketing dizem que isso provavelmente apenas amplifica o apelo do produto.

"Quando fãs veem os atletas da Copa do Mundo usando Beats durante as folgas, por escolha, isso tem muito mais impacto do que vê-los amarrar os cadarços de suas chuteiras Adidas ou tomando um gole de bebidas patrocinadas", disse a estrategista Ellen Petry Leanse, uma ex-executiva da Apple e do Google.

"Talvez mais, na verdade - a Beats não é patrocinadora, então a mensagem é mais autêntica e crível."

Adquirida pela Apple por 3 bilhões de dólares, a Beats Electronics é conhecida por táticas de "marketing de guerrilha" para ultrapassar barreiras de licenciamento.

Durante os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, por exemplo, a companhia enviou milhares de fones gratuitos para os principais atletas, como o time de basquete dos Estados Unidos e toda delegação inglesa, ludibriando a Panasonic, patrocinadora oficial.

Funcionários da Beats não estavam disponíveis para comentários sobre sua estratégia nas Olímpiadas e na Copa do Mundo.

Um vídeo de cinco minutos mostrando Neymar, Suarez, o alemão Mario Goetze, o holandês Robin van Persie, o mexicano Javier "Chicharito" Hernandez e outros jogadores usando fones da Beats lançado dias antes da Copa do Mundo foi visto por 10,6 milhões de pessoas no YouTube.

Seu nome? "O jogo antes do jogo".

Este mês a Sony enviou para todos os jogadores participantes da Copa do Mundo um conjunto gratuito de seus próprios fones de ouvido que eles podem levar para os jogos.

Mas até agora poucos jogadores foram vistos com eles no pescoço.

