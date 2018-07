Bank of America continua curva descendente em hipotecas

O segundo maior banco dos Estados Unidos tornou-se em 2008 o maior criador de hipotecas depois de comprar o Countrywide Financial, mas gradualmente reduziu o negócio assim como admitiu prejuízos com a aquisição desastrosa.

O Citigroup saiu na frente do Bank of America no quarto trimestre, com cerca de 23 bilhões de dólares em empréstimos hipotecários, ligeiramente à frente dos 22,4 bilhões de dólares em empréstimos do Bank of America, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela publicação segmentada Inside Mortgage Finance.

O Wells Fargo permaneceu de longe sendo o maior emissor de hipotecas, gerando 120 bilhões de dólares em empréstimos. Isso significa que ela gerou 30 por cento de todos os empréstimos no trimestre, acima dos cerca de 27 por cento no terceiro trimestre.

O JP Morgan Chase foi o segundo maior credor no trimestre, com 42 bilhões de dólares em empréstimos.

Em outubro, o Bank of America disse que até o fim do ano estava deixando de atuar como correspondente de crédito, desfazendo-se de cerca de metade de sua produção, bem como focaria em fazer empréstimos para seus próprios clientes.

O banco, agora, possui aproximadamente 6 por cento de participação de mercado, menos que os 7,8 por cento que detinha em 2007, antes da compra do Countrywide.

(Por Rick Rothacker)