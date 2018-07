Banquete de sobremesas de 1575 é reconstituído na Inglaterra

Um banquete de sobremesas com cerca de 300 pratos que teria sido servido à rainha Elizabeth 1ª em 1575 foi reconstituído num castelo no condado de Warwickshire, no centro da Inglaterra.

Os pratos foram baseados no cardápio do banquete original.

O festim incluiu esculturas de açúcar, gelatinas com ouro, geleias e balas.

Na lista de ingredientes, algumas especiarias raras como estômago seco de esturjão, pele de bexiga de porco e âmbar-gris, uma substância produzida no intestino de baleias cachalote.

Para fazer os pratos foram usados 250 kg de açúcar.

No centro da mesa, foi colocada uma réplica da fonte que fica nos jardins do castelo de Kenilworth, onde foi organizado o banquete.

