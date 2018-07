Bar Brahma decide comprar o Bar Leo em São Paulo

O caso é o do Bar Leo, famoso reduto de cervejeiros no centro de São Paulo. Há dois meses, foi fechado pela polícia por vender chope Ashby como se fosse Brahma. Agora, o Bar Brahma, outro símbolo da boemia da cidade, comprou a casa e pretende reabri-la em breve: com credibilidade restaurada, mesmo nome e, quem sabe, ainda a tempo de comemorar seu 70.º aniversário, em agosto.

A informação circulava pelos botecos descolados desde o último fim de semana. Ontem à tarde, em conversa com a reportagem, o proprietário do Bar Brahma, Alvaro Aoas, limitou-se a dizer "que as negociações estão bem avançadas", sem revelar os valores da transação nem o formato da nova gestão. No fim do dia, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), detentora da marca Brahma, confirmou que o negócio já estava fechado. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.