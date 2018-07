Bar em Londres tem video game no mictório

Para quem não quer interromper o jogo de video game nem nas horas mais incertas, ter a tela acoplada junto ao mictório pode ser uma solução inovadora.

Mas neste bar, no sudoeste de Londres, o jogo só começa quando o jogador também dá inicío à operação fisiológica que o levou ao banheiro.

O dono do lugar explica que a ideia em si não é nova, mas é a primeira vez que mictórios são instalados com essa finalidade - de ser parte do jogo de video game.

Com um sensor instalado no mictório, o game se movimenta para a direita ou para esquerda, a depender do lado para o qual o jogador atira.

Também é possível responder a um quizz. O jogo é totalmente interativo. O único inconveniente é que pode ser rápido demais.