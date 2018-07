Bar japonês emprega macacos como garçons

Um bar na cidade de Utsunomiya, no Japão, tem como atração principal os seus garçons: dois macacos. Veja também: Vídeo da BBC Ágeis e prestativos, os macacos Yat-chan e Fuku-chan servem bebidas e toalhas quentes para os clientes limparem as mãos. Em troca, ganham feijões de soja como gorjeta. O dono do bar Kayabuki, Kaoru Otsuka, diz que Yat-chan aprendeu vendo ele trabalhando no restaurante. "Um dia dei a ele uma toalha quente só para ver o que ele faria e Yat-chan a levou para um cliente," ele conta. Os macacos se revezam nas tarefas de garçom, cada um trabalha no máximo duas horas por dia, o que é permitido pelas leis de proteção aos animais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.