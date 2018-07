Barack Obama atrai multidão em New Hampshire

A sede da prefeitura da cidade de Lebanon, no estado de New Hampshire, local da primeira primária das eleições americanas, não foi capaz de acomodar todos os que fizeram filas de dobrar quarteirão para ver o comício do senador Barack Obama. Veja também: Hillary segue na corrida mesmo perdendo Obama ultrapassa Hillary em New Hampshire Romney e Hillary enfrentam prévia decisiva Obama: jovens garantiram vitória Patrícia: o príncipe e a desolação branca Cobertura completa das eleições nos EUA Conheça os pré-candidatos Para atender à multidão que ficou do lado de fora, o pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos acabou promovendo não um, mas dois comícios: o que estava originalmente previsto e outro improvisado para os que ficaram do lado de fora. O que aconteceu em Lebanon não parece ser um fenômeno isolado. Segundo pesquisa da rede CNN, Obama abriu uma vantagem de dez pontos sobre a sua principal rival, a senadora Hillary Clinton, e é o favorito entre os democratas para vencer a primária desta terça-feira em New Hampshire. Comício improvisado Do lado de fora da sede da prefeitura, Obama apertou a mão de pessoas que foram vê-lo e pediu desculpas por não ter sido possível receber todos dentro da prefeitura. "Há algo novo no ar. Você pode sentir. Na quinta-feira o povo de Iowa disse que é hora de mudar", afirmou Obama, em referência ao resultado da prévia de Iowa, na qual obteve uma vitória surpreendente e deixou Hillary em terceiro lugar. "O que estamos vendo aqui é representativo do que está acontecendo em todo o país." Após a derrota, a senadora partiu para a ofensiva contra Obama, insinuando que o seu discurso em prol de mudanças na política americana é inconsistente e afirmando que ela é mais experiente que o senador pelo Estado de Illinois. Nesta segunda-feira à noite, Hillary vai tentar contra-atacar em um comício em Concorde, capital de New Hampshire, no qual estará munida de uma das principais armas de sua campanha, o seu marido, o ex-presidente Bill Clinton. O ex-líder americano deu início à sua trajetória rumo à Casa Branca em New Hampshire, onde ficou em segundo lugar. Nos EUA, a maioria dos Estados realiza eleições conhecidas como primárias, para determinar quais os candidatos que preferem dos dois principais partidos para disputar a Casa Branca. Outros usam um procedimento um pouco diferente que envolve reuniões públicas que são chamadas de prévias ou cáucus. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.