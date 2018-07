Barack Obama encontra o Homem-Aranha em HQ da Marvel Comics Barack Obama será o "nerd-em-chefe" quando assumir a presidência dos EUA no próximo dia 20, de acordo com a Marvel Comics, que estampará o presidente eleito na capa da próxima HQ do Homem-Aranha. A edição especial dos quadrinhos apresenta uma história de seis páginas em que o herói evita que um falso Obama assuma o cargo. A revista chegará às bancas norte-americanas na próxima quarta-feira, dia 14, seis dias antes da posse. O editor-chefe da Marvel Comics, Joe Quesada, disse que a idéia para "Spydei meets the President" (algo como "O aranha encontra o presidente!") surgiu de um pronunciamento da campanha de Obama listando dez fatos pouco conhecidos sobre o democrata que se tornará o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. "Bem no topo da lista estava que ele coleciona HQs do Homem-Aranha", disse Quesada à Reuters em uma entrevista na quinta-feira. "Eu fui inundado com toneladas de e-mails de fãs dizendo: 'Você leu isso?'", afirmou. "Eu fiquei perplexo, absolutamente perplexo, por descobrir que o futuro comandante-em-chefe se tornaria na verdade o futuro 'nerd-em-chefe'." O entusiasmo com a eleição de Obama já gerou uma corrida por souvenires, de pôsteres a edições de jornais de 5 de novembro anunciando sua vitória. A edição do Homem-Aranha, que deve se tornar mais um item de colecionador, traz Obama na capa, sorrindo e fazendo um sinal de positivo. Atrás dele, o herói aparece de ponta-cabeça, pendurado em sua teia, falando no ouvido do presidente eleito: "Ei, se você conseguir estar na minha capa, me dá uma nota de um dólar?". A história se passa em 20 de janeiro, em Washington, onde o alter-ego do Homem-Aranha, Peter Parker, está credenciado para cobrir como fotógrafo a posse de Obama. Quando um impostor aparece, o herói entra em ação, saudando Obama ao dizer: "Eia, presidente eleito! Adorei você nos debates". Quesada negou-se a dizer quantas cópias da "edição Obama" serão impressas, mas afirmou que será uma quantidade um pouco maior do que a habitual. "O Homem-Aranha tende a esgotar nas bancas de qualquer maneira, normalmente", disse ele. Quesada afirmou que, uma vez que as histórias se passam no mundo real, vários outros presidentes já apareceram nos quadrinhos do aracnídeo, de Franklin Roosevelt a George W. Bush, que já foi retratado diversas vezes. Mas Obama terá essa honra mais cedo do que os anteriores por ter afirmado ser um fã do aranha. Obama disse à revista Enterteinment Week em agosto que seus heróis favoritos são Homem-Aranha e Batman porque "eles têm algum conflito interno". Quesada tem sua própria teoria. "Eu acho que uma das razões pelas quais Obama é um grande fã do Homem-Aranha é provavelmente por causa do mantra com o qual ele (o herói) vive... que 'com grandes poderes vêm grandes responsabilidades'", afirmou. "Como presidente dos Estados Unidos, eu acho que esta é uma crença que ele deveria adotar."