'Baralho do crime' na Bahia tem novo integrante O "baralho do crime", lançado no início do mês pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia com as imagens dos bandidos mais procurados, tem um novo ás de ouro. O traficante e assaltante Marcelo Henrique Menezes dos Santos, conhecido também pelos apelidos de "Elias" e "Pinto", estampará a nova carta.