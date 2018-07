'Barbie' quer pintar seu Ford Ka de cor-de-rosa Embora a maioria das mulheres queira fugir de estereótipos, algumas fazem questão da feminilidade e não se importam se forem chamadas de Luluzinha, Barbie ou Penélope Charmosa. Michelle Nunes da Silva, de 28 anos, funcionária de uma empresa de embalagens e desenhista de bolos, levou para seu Ford Ka a preferência que tem desde pequena pela cor rosa. Ela mandou fazer capas de bancos, aerofólio e retrovisor em cor-de-rosa. Agora, ela pretende pintar o carro todo, originalmente cinza. "Adoro rosa, só me visto de roupas rosa e gosto de encher o carro com bichinhos de pelúcia rosa", conta. Na rua, diz, a reação das pessoas é sempre positiva. "Falam que o carro é fofo, as crianças pedem para tirar fotos, nunca fui hostilizada."