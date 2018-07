Barbosa acata pedido para reter passaportes de condenados no mensalão

O pedido foi feito no fim de outubro e sua análise cabia ao relator do processo, mas a decisão só aconteceu nesta quarta-feira porque Barbosa estava fora do país em tratamento de saúde.

A devolução dos documentos de viagem, para evitar que os réus deixem o país, é voluntária.

O advogado do empresário, Marcos Valério, considerado o principal operador do esquema, afirmou nesta quarta-feira que seu cliente já entregou o passaporte à Justiça em 2005.

O escândalo do chamado mensalão, um esquema em que parlamentares receberiam dinheiro em troca de apoio político ao governo no Congresso, foi deflagrado em 2005 no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportagem de Ana Flor)