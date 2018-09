Barbosa: 'Com a dengue não se pode comemorar nunca' O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou hoje que o número de casos da dengue no País em janeiro deste ano é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Porém, o secretário ressaltou que a atenção deve ser permanente. "Com a dengue não se pode comemorar nunca. Os dados anteriores devem ser vistos como informações do passado. Temos que trabalhar pensando sempre no presente", disse Barbosa. O posicionamento é confirmado quando se leva em consideração que cerca de 75% dos casos da enfermidade ocorrem nos cinco primeiros meses do ano.