Barbosa diz que novas denúncias de Valério devem ser investigadas

Barbosa, entretanto, não quis fazer juízo de valor sobre as novas declarações de Valério dadas à Procuradoria-Geral da República (PGR) -- e não confirmadas oficialmente pelo órgão.

"Deveriam, sim", disse ele à Reuters, por telefone, ao ser perguntado se novas denúncias precisam ser investigadas.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo desta terça, Valério disse à PGR que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria dado o aval para os empréstimos tomados pelo PT no Banco Rural, dentro do valerioduto, esquema operado por Marcos Valério e que alimentou o mensalão. Lula também teria tido gastos pessoais pagos com os recursos.

A assessoria do ex-presidente Lula afirmou que ele não vai comentar as afirmações atribuídas a um depoimento do empresário Marcos Valério à PGR. Lula está em Paris, onde participa de evento ao lado da presidente Dilma Rousseff.

O mensalão é como ficou conhecido o esquema de compra de apoio político no Congresso no começo da primeira gestão de Lula e que está em julgamento desde agosto pelo STF e resultou na condenação de 25 dos 40 réus, entre eles o ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu.

Marcos Valério foi condenado à pena mais alta entre os réus: 40 anos de prisão, além de multa de mais de 1 milhão de reais.