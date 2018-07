Barbosa retoma voto e vê crime de peculato de ex-diretor do BB O relator da ação penal do chamado mensalão, ministro Joaquim Barbosa, reiniciou a leitura do seu voto nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), e declarou a existência do crime de peculato cometido pelo ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, um dos réus do processo.