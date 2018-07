Barbosa: sistema penitenciário do RN 'é um dos piores' O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) classificou nesta sexta-feira, em Natal, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte como "um dos piores do país", definindo como "situação desesperadora". "Infelizmente, o mutirão carcerário (do CNJ) vem constatando que nada foi feito de 2010 para cá. A situação do sistema carcerário do Rio Grande do Norte é desesperadora", disse.