Barça goleia Atlético e se isola na liderança Após fazer 4 a 0 no 1.º tempo, o Barcelona goleou ontem o Atlético de Madrid por 5 a 2, com gols de Messi (2), Ibrahimovic, Daniel Alves e Keita, e se isolou na liderança do Espanhol com 9 pontos. O Mallorca também goleou (4 a 0 no Tenerife) e pulou para a vice-liderança, com 7. Hoje o Real Madrid (6 pontos) tenta dar show contra o Xerez e encostar no Barça.