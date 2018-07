Barça não perdoa de novo: 4 a 1 no Racing O Barcelona presenteou seu torcedor com mais uma goleada, ontem, na 4.ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois de fazer 5 a 2 no Atlético de Madrid, sábado, a equipe catalã agora aplicou 4 a 1 no Racing Santander. Messi, com dois gols, Ibrahimovic e Piqué garantiram os 100% de aproveitamento do clube na competição. Serrano descontou. Já o Sevilla bateu o Mallorca por 2 a 0, com gols de Squillaci e Perotti, e chegou a 9 pontos.