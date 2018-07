Barca sofre pane, atraca em pedras e fere 3 em Niterói A barca Ingá II, do tipo catamarã, que saiu da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, com destino a Niterói, sofreu uma pane elétrica na manhã de hoje. O catamarã teve de realizar uma manobra de emergência e atracou nas pedras do Aterro do Gragoatá, em Niterói, por volta das 8 horas. De acordo com a empresa concessionária que realiza o percurso, a Barcas S/A, um passageiro e dois funcionários da concessionária ficaram levemente feridos.