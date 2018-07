Barcas terão de voltar a operar de madrugada no Rio A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Barcas S/A restabeleça o serviço de transporte de passageiros durante a madrugada no Estado. Segundo a decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública, a concessionária terá de disponibilizar barcas no horário compreendido entre meia-noite e 6 horas.