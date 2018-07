Barcelona diz ser o primeiro clube com 50 milhões de fãs no Facebook

A página do Barça no Facebook, que permite aos fãs acesso a conteúdos de fotos e vídeo, tem seu maior número de seguidores na Indonésia, com 4,73 milhões de pessoas.

Mais atrás aparece o México (3,5 milhões), Brasil (2,5 milhões), Estados Unidos (2,1 milhões) e Turquia (1,75 milhão), informou o clube em sua página na Internet (www.fcbarcelona.es).

O Cairo é a cidade com o maior número de seguidores, com 746 mil, vindo depois a Cidade do México (666 mil), Jacarta (623 mil), Lima (481 mil) e Bogotá (420 mil).

"Ser o primeiro clube esportivo do mundo a chegar a 50 milhões de fãs no Facebook é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade para com nossos seguidores", disse o diretor responsável por novas tecnologias no clube, Didac Lee.

O Barça afirmou que sua página é uma das 30 com mais seguidores, mas ressalvou que ainda está muito longe dos artistas mais populares, como a cantora Rihanna, com 82 milhões, ou rapper Eminem, com pouco menos de 80 milhões.

O Real Madrid não está longe do Barça quanto a seguidores, com 46,7 milhões, enquanto o atacante português Cristiano Ronaldo tem quase 69 milhões e Lionel Messi, 52 milhões.