Barcelona e Valência alternarão corridas de F1 a partir de 2013

A crise econômica mundial afetou duramente a Espanha, onde as administrações locais estão sob pressão para fazer profundos cortes no orçamento como parte de um esforço de austeridade do governo central.

"Barcelona e Valência concordaram que a melhor coisa seria alternar e agora estamos tentando decidir as datas", afirmou Ecclestone para a emissora de rádio espanhola Cadena Ser.

"Para nós é simplesmente uma forma de tentar ajudar Valência e se alternar com Barcelona ajuda, então é uma boa solução", disse.

A mídia local noticiou que Valência havia se mostrado relutante em aceitar as mudanças e que Vicente Aguilera, o presidente do circuito Montmeló de Barcelona, afirmou que as negociações continuavam.

"Estamos negociando e temos uma atitude positiva", afirmou ao diário Marca. "Em parte porque Bernie acredita que é uma boa ideia, e também por que temos de encontrar algo que seja sustentável para o país", afirmou.

Ecclestone assegurou que o Grande Prêmio da Espanha deste ano, programado para 13 de maio em Barcelona, e o Grande Prêmio Europeu de Valência, de 24 de junho, continuarão como estava previsto.

(Reportagem de Mark Elkington)