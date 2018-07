Barcelona faz sua parte e goleia Racing O Barcelona não precisou se esforçar muito ontem no Camp Nou. Goleou o Racing Santander por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Thiago, reabilitando-se da derrota para o Atlético de Madrid. Os outros gols foram de Iniesta, Rafa Marquez e Henry. O Barça lidera com 58 pontos. No Real Madrid, a torcida ficou irritada após a derrota por 1 a 0 para o Lyon na Copa dos Campeões e exige vitória, hoje, contra o Villarreal, no Bernabéu.