Barcelona ganha o clássico

Há várias temporadas, o milionário Campeonato Espanhol vem mantendo a disputa do título entre apenas dois times, o Barcelona e o Real Madrid, enquanto as demais equipes fazem papel de figurante. E neste ano não está sendo diferente. Só que com a vitória por 1 a 0, ontem no Camp Nou, com um golaço de Ibrahimovic, o Barça tomou a liderança do adversário e abriu uma vantagem de dois pontos, 30 a 28. O público também foi destaque no superclássico: 97.132 pagantes.

O herói do jogo entrou em campo aos 7 minutos do segundo tempo, no lugar de Henry, que ainda parece abalado pela repercussão negativa do lance em que usou a mão no gol da vitória da França sobre a Irlanda nas Eliminatórias Europeias. Quatro minutos depois, Ibrahimovic bateu de primeira após o cruzamento do lateral Daniel Alves, abalando os alicerces do Camp Nou. Até então o único lance de perigo em um jogo equilibrado havia sido do Real Madrid no primeiro tempo: Cristiano Ronaldo teve tudo para se consagrar, mas chutou para defesa do goleiro Valdés.

Para Ibrahimovic, um dos craques que assistirão à Copa do Mundo de 2010 pela televisão, o jogo teve um clima de final de campeonato. "Foi meu primeiro clássico e estou muito feliz por ter marcado um gol, o da vitória", disse o sueco, destacando "o grande clima" que viveu no Camp Nou. Já Busquets, expulso aos 18 minutos da segunda etapa, teve outra sensação. "Toquei a mão na bola sem querer", explicou. "Minha intenção foi cortá-la com o pé", tentou justificar.

Como o Barcelona ganhou, o técnico Josep Guardiola preferiu contemporizar e parabenizar os adversários. Mas também reservou elogios aos seus jogadores. "Não sei quanto tempo vai durar, mas Puyol está tendo um grande ano. E Valdés sempre se destaca nos momentos decisivos", disse o treinador do Barça.