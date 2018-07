Barclays corta preço-alvo para Microsoft antes de Windows 8

Apesar disso, a maioria das corretoras mantiveram suas recomendações e preços-alvo para a ação da Microsoft antes do lançamento do sistema operacional Windows 8, descrito pelo Credit Agricole Securities como o mais completo produto no ciclo de renovação da história da empresa.

A Microsoft registrou uma queda de 22 por cento no lucro trimestral, apresentado na quinta-feira, diante de uma queda nas vendas de computadores que utilizam o Windows em um fraco mercado por PCs.

Embora a fraqueza da divisão Windows fosse esperada, a fraca performance do software de aplicativos Office e dos negócios de servidor e ferramentas foi uma surpresa, disse o analista Raimo Lenschow, do Barclays.

Lenschow reduziu o preço-alvo da ação da Microsoft de 36 para 34 dólares, mas manteve a classificação de "equal weight" (performance em linha com a média do mercado).

A ação da Microsoft terminou a quinta-feira valendo 29,5 dólares.

(Reportagem de Sruthi Ramakrishnan em Bangalore)