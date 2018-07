Barco afunda após colisão com balsa no litoral de SP Uma balsa que ia de São Sebastião para Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, colidiu contra dois barcos vazios às 5h25 deste domingo, 10. A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) informou que uma das embarcações atingidas afundou. Ninguém se feriu, segundo a empresa. O acidente teria sido provocado pelos fortes ventos na região. A travessia ficou interrompida até as 6h20. De acordo com a Dersa, a balsa envolvida na colisão foi levada para Ilhabela e está à disposição da Capitania dos Portos.