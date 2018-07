Barco afunda no Pará, 11 morrem e 46 estão desaparecidos Um barco que transportava cerca de 80 pessoas - o dobro de sua capacidade, segundo informações de sobreviventes ainda não confirmadas - naufragou na madrugada desta sexta-feira, 19, próximo da cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, norte do Pará. Até o começo da tarde os corpos de 11 pessoas foram encontrados, mas 46 passageiros continuam desaparecidos.