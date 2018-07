Barco com 700 naufraga em meio a tufão nas Filipinas

Ao menos 155 pessoas morreram em conseqüência das tempestades provocadas pelo tufão Fengshen no centro e no sul das Filipinas nos últimos dias. Um barco que levava cerca de 750 pessoas naufragou neste domingo, 22, o que pode elevar ainda mais o total de vítimas. Com ventos de 120 quilômetros por hora, a tempestade se aproximou na madrugada deste domingo da capital, Manila, onde arrancou árvores e provocou a interrupção do fornecimento de eletricidade. A região mais afetada pelo tufão foi a província de Iloilo, cerca de 500 quilômetros ao sul da capital. Até o início da tarde deste domingo, equipes de resgate haviam encontrado apenas três sobreviventes do barco que naufragou próximo à ilha de Sibuyan, na região central das Filipinas, após ser atingido pelas ondas altas provocadas pelo tufão Fengshen. Mar revolto Após enfrentar o mar revolto, uma embarcação da guarda costeira conseguiu finalmente chegar ao local do naufrágio na tarde deste domingo, mas não foram encontrados sinais de vida além dos três sobreviventes resgatados. Quatro corpos foram encontrados por moradores da ilha de Sibuyan, que também relataram ter encontrado sapatos de crianças e coletes salva-vidas trazidos pelo mar. Em outras regiões do país, inundações e deslizamentos de terra deixaram um rastro de destruição. Muitas pessoas morreram afogadas, e outras estão desaparecidas ou desabrigadas após inundações terem destruídos vilas inteiras. Apenas na província de Iloilo, mais de 30 pessoas morreram, e o governador local descreveu as áreas afetadas como "um oceano". A tempestade continua a provocar fortes chuvas ao longo da zona central e noroeste do país, com muitas áreas sem energia elétrica e outros serviços interrompidos. Viagens de barco foram suspensas e vôos foram cancelados. As Filipinas são um dos países mais atingidos por tufões no mundo, com uma média de mais de 20 a cada ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.