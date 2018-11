Barco com 92 pessoas a bordo vira no Lago Paranoá Um barco com 92 pessoas virou e afundou hoje, por volta das 21 horas, no Lago Paranoá, em Brasília. O plantão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou à reportagem do Estado que até as 22h entre 40 e 50 pessoas haviam sido resgatadas.