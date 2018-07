Barco com 92 pessoas afunda no AM e 2 desaparecem Um naufrágio ocorrido na madrugada de hoje no município de Anori, região central do Amazonas, deixou duas pessoas desaparecidas, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no Rio Solimões, na boca do Rio Anamã. A embarcação A. Nunes teria batido em um tronco de árvore, causando uma perfuração no casco O barco transportava pelo menos 92 pessoas.