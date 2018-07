Barco com turistas naufraga no Rio Negro, em Manaus Um barco naufragou na tarde desta sexta-feira no Rio Negro quando transportava turistas de um hotel localizado na selva para Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros da capital amazonense, não havia vítimas até o final da tarde, apenas passageiros resgatados com lesões leves. A corporação informou que resgatou cinco pessoas, mas não há confirmação sobre quantas estavam no barco na hora do naufrágio.