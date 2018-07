Barco de transporte vira em viagem-teste Um barco com dez pessoas virou durante uma viagem para testar o percurso que as prefeituras de São Vicente e Cubatão pretendem adotar para linhas de transporte hidroviário. Ninguém ficou ferido. A embarcação levava repórteres e assessores de imprensa. Segundo o dono do barco, Daniel Ravanelli, os jornalistas se levantaram e bloquearam a visão do piloto, que bateu na embarcação na qual estavam os prefeitos Tércio Garcia (PSB), de São Vicente, e Márcia Rosa (PT), de Cubatão.