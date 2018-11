Barco estava com estrutura comprometida, diz polícia A Polícia Civil de Brasília já sabe que, além do excesso de passageiros, o barco Imagination estava com a estrutura comprometida por provável falta de manutenção. Além disso, houve imperícia no socorro e negligência nos cuidados de segurança durante o passeio que acabou em tragédia na noite do último domingo, no Lago Paranoá. Esse conjunto de erros deve render o indiciamento do dono do barco, do comandante e da responsável pela festa, todos por crime culposo - sem dolo, mas com o agravante de ter havido mortes.