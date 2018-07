Barco explode e deixa 2 feridos no Paraná Um barco explodiu na manhã de ontem durante o abastecimento em local próximo ao Terminal de Embarque da Ilha do Mel, no Paraná, ferindo um homem de 35 anos e uma menina, de 9. Outras quatro pessoas estavam na embarcação. As informações são da Agência Paraná de Notícias.