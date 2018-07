Barco funerário viking é encontrado na Escócia

Um barco funerário viking completamente intacto foi encontrado pela primeira vez na costa noroeste da Escócia, segundo arqueólogos britânicos.

Objetos de bronze, incluindo uma faca, um machado e uma espada, foram encontrados juntamente com os restos do corpo e do barco onde ele foi enterrado.

O sítio arqueológico, que fica na região de Ardnamurchan, teria mais de mil anos.

De acordo com especialistas, as armas indicam que o homem era um guerreiro viking de alta patente.

No entanto, os objetos tiveram que passar por um raio-X para que se conhecesse mais detalhes sobre eles, já que estavam cobertos de ferrugem.

O hábito de enterrar os pertences do falecido junto com seu corpo fazia parte da cultura viking.