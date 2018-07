Barco naufraga e mata 23 pessoas nas Filipinas Pelo menos 23 pessoas se afogaram e 31 estão desaparecidas depois que um barco a motor superlotado virou de cabeça para baixo no meio do mar, perto do norte das Filipinas, disseram autoridades na segunda-feira. Quase 50 pessoas sobreviveram ao acidente, informou o comandante da guarda costeira Wilfredo Tamayo, acrescentando que alguns deles foram salvos por pescadores da província de Cagayan. "O barco levava pessoas demais", disse Tamayo à Reuters. Segundo ele, o barco de madeira tinha capacidade para 50 passageiros, incluindo a tripulação. "Houve claramente uma violação e nós vamos responsabilizar os donos do barco e o capitão pelo acidente". Os acidentes de barco são comuns nas Filipinas, já que viajar pelo mar é a forma mais barata de transporte no arquipélago que tem mais de 7.100 ilhas. "Aconteceu à noite, então estava muito escuro, tinha zero visibilidade", disse, acrescentando que as autoridades souberam do aci