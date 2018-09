Barco naufraga em SC e um tripulante está desaparecido Um barco pesqueiro com 14 tripulantes naufragou por volta das 11h de ontem em Santa Catarina, a cerca de 25 quilômetros da costa, entre os municípios de Barra Velha e Barra do Sul. Treze tripulantes conseguiram se salvar e um teria sido arrastado para o fundo do mar junto com a embarcação.