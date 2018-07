Barco naufraga no Amazonas e passageiros saem ilesos

Os 68 passageiros do barco "Cidade de Urucará", que partiu de Parintins, a 20 quilômetros de Manaus, e seguia para Urucará viveram momentos de tensão na noite da quinta-feira, 9, durante uma viagem pelo Rio Amazonas. Por volta das 21 horas, a embarcação subia o rio quando chocou-se contra um tronco de árvore de grande porte. Os passageiros ouviram um forte barulho e em seguida notaram que água já entrava pela parte da frente do barco. O comandante ainda conseguiu conduzir a embarcação até próximo da margem, onde os passageiros pularam e conseguiram chegar em terra firme. Lá esperaram socorro acendendo fogueiras no meio da mata para espantar os mosquitos. As primeiras lanchas da Capitania dos Portos de Parintins chegaram meia hora depois do acidente, auxiliadas por uma lancha da Secretaria do Estado da Fazenda), além de uma embarcação particular. O trabalho de resgate terminou por volta da 1h30 desta sexta-feira. De acordo com a Capitania dos Portos de Parintins, a embarcação não estava com excesso de passageiros.