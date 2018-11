Barco que afundou estava com tubo de flutuação rachado

Os tubulões são grandes tubos vedados, com ar dentro, fixados sob o casco desse tipo de embarcação para dar flutuabilidade. Quando o tubo racha, entra água e o barco desequilibra, segundo explicou o Comandante Rogério Leite, chefe da Delegacia Fluvial de Brasília, encarregado do inquérito administrativo que determinará as causas do acidente. Ele também vai conferir a informação, até agora não confirmada, de que uma lancha com um passageiro retardatário bateu no casco do barco quando se aproximou para embarcá-lo.

Sobreviventes relataram que todos correram para o lado da batida, concentrando o peso numa parte do navio. É possível que tenha sido justamente o lado com o tubulão rachado. O navio afundou em minutos, duas horas após sair do embarcadouro do clube Cota Mil. Poucos conseguiram pegar coletes salva-vidas antes de cair na água. Acionado pela Capitania dos Portos às 20h52, o socorro do Corpo de Bombeiros levou cerca de 20 minutos para chegar ao local.

A tragédia não foi maior porque algumas embarcações que transitavam por perto chegaram rápido e ajudaram os passageiros, começando pelos mais fracos, os que nadavam mal e os que estavam em pânico. O bebê João Antônio Fernandes ainda tinha alguns sinais vitais, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

A mãe dele, Valdelice Fernandes, de 34 anos, é uma das desaparecidas e, segundo sobreviventes, teria sumido nas águas enquanto tentava salvar o filho. Ambos estavam sem colete.

O segundo corpo foi retirado das águas no final da manhã de hoje. Trata-se de Flávia Daniela Pereira Dornel, de 22 anos, irmã da promoter da confraternização que ocorria no barco, Vanda Pereira Dornel, sobrevivente do acidente. Vanda prestou depoimento pela manhã e disse que faz eventos há anos neste e em outros barcos e que nunca houve acidentes. Ela contrata os barcos e realiza as festas. Dessa vez, participavam da festa amigos e parentes e alguns outros convidados, que pagavam entre R$ 50 e R$ 60.

Inquéritos

A Marinha abriu inquérito administrativo e tem 90 dias para concluir o relatório final com as causas do acidente. Dois peritos em acidentes navais virão amanhã do Rio de Janeiro para ajudar nas investigações. A Polícia Civil abriu inquérito criminal para levantar as responsabilidades pelo acidente e deve indiciar o piloto por crime culposo, sem dolo. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

Um grupo de 30 mergulhadores e 56 pessoas, incluindo paramédicos, dá suporte às buscas, com uso de seis lanchas, um barco de apoio e dois helicópteros. Os bombeiros filmaram a posição do barco, que está embicado a 17 metros de profundidade, para um estudo detalhado de sua posição e resgate de corpos que possam ter ficado dentro. Depois que todos os corpos forem localizados, será feito o içamento da embarcação.

O delegado Adval Cardoso de Matos, da 10.ª Delegacia de Polícia, encarregado do inquérito criminal, informou que havia 110 coletes salva-vidas e os passageiros receberam instruções de uso e dos procedimentos em caso de emergência.

O comandante Leite confirmou que esse é o procedimento correto e que não é obrigatório o uso do colete o tempo todo. "Mas em caso de crianças e pessoas que não sabem nadar, manda o bom senso que estejam sempre de colete", ressalvou.

Há exatamente um ano, um acidente com uma lancha causou a morte de duas irmãs no Paranoá. O piloto estava embriagado e ninguém usava colete salva-vidas. Desde então, a Capitania dos Portos intensificou as blitze, triplicou as apreensões de barcos e adotou medidas preventivas. Mas o efetivo é muito pequeno para o lago, que tem mais de 60 quilômetros de extensão e concentra a terceira maior frota de barcos de recreio do País. "Nenhum esquema de fiscalização é infalível", observou o comandante. "É preciso trabalhar a consciência das pessoas para que não cometam tanta imprudência", enfatizou.